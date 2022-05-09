Путин заявил о неизбежности конфликта с Украиной

Путин заявил, что страны НАТО не захотели услышать Россию, у них были другие планы

Страны НАТО не захотели услышать Россию, у западных стран были совершенно другие планы, в том числе и поддержка Украины для подготовки нападения на Крым. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время вступительной речи на параде Победы, сообщают РИА Новости.

«Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы, и мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, вторжение на наши исторические земли, включая Крым», — заявил президент о неизбежности конфликта.

Также Путин напомнил, что одной из основных причин начала специальной военной операции России стали заявления Киева о возможном приобретении и постановке на боевое дежурство ядерных ракет и изменении ядерного статуса Украины в нарушение Будапештского меморандума 1994 года.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к россиянам объявил глава государства Владимир Путин. Президент объяснил, что России нужна демилитаризация и денацификация Украины. Путин обозначил, что основная цель спецоперации — помочь людям, живущим в Донбассе.