В Кремле ответили на вопрос о выступлении Путина на параде Победы 9 Мая

Песков заявил, что Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 Мая

Президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах марафона «Знание», пишет ТАСС.

Детали речи президента представитель Кремля не озвучил.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в параде на Красной площади в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники.

В ходе своего выступления на параде Победы в Москве в 2022 году Путин заявил о неизбежности конфликта с Украиной. Он также сообщил, что одной из основных причин начала специальной военной операции России стали заявления Киева о возможном приобретении и постановке на боевое дежурство ядерных ракет и изменении ядерного статуса Украины в нарушение Будапештского меморандума 1994 года.