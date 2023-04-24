Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:01, 24 апреля 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о выступлении Путина на параде Победы 9 Мая

Песков заявил, что Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 Мая

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах марафона «Знание», пишет ТАСС.

Детали речи президента представитель Кремля не озвучил.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в параде на Красной площади в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники.

В ходе своего выступления на параде Победы в Москве в 2022 году Путин заявил о неизбежности конфликта с Украиной. Он также сообщил, что одной из основных причин начала специальной военной операции России стали заявления Киева о возможном приобретении и постановке на боевое дежурство ядерных ракет и изменении ядерного статуса Украины в нарушение Будапештского меморандума 1994 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зураб Дарахвелидзе
Обсудить
Последние новости
Песков высказался о здоровье Путина
Российского бизнесмена осудили на девять лет за махинации с маткапиталом
Заявление России о сокращении добычи нефти не смогли подтвердить
Замминистра просвещения рассказала о важности отечественного опыта в образовании
Президент Киргизии решил посетить парад Победы в России
Армения обратится в суд ООН из-за действий Азербайджана
Заслуженный юрист России поддержал отмену возможности смены пола в паспорте
Пенсионерка помогла внуку создать кеды из марихуаны в честь Дня курения
В Госдепе отказались комментировать публикацию о давлении США на Киев
Допрос родившей и убившей ребенка в электричке россиянки попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.