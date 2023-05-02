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14:40, 2 мая 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о возможных провокациях Украины на 9 Мая

Песков заявил, что спецслужбы делают все для предотвращения провокаций Украины на 9 Мая

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Спецслужбы делают все необходимое, чтобы предотвратить возможные провокации Украины на 9 Мая. Об этом, отвечая на вопрос журналистов о провокациях в День Победы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Все наши специальные службы делают все, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведется очень сложная, напряженная работа», — сказал пресс-секретарь президента.

9 мая в Москве на Красной площади пройдет парад Победы, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На параде выступит президент России Владимир Путин, в нем примут участие подразделения из зоны СВО. Пока неизвестно, состоится ли его авиационная часть.

В шести регионах России отказались от проведения парадов и шествий на День Победы. Из субъектов, где действует средний уровень реагирования, парад без салюта и военной техники состоится только в Ростове-на-Дону и Воронеже. Шествия, в частности, не пройдут в Крыму и Севастополе, а также в Белгородской и Курской областях.

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Анастасия Шейкина
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