В Кремле ответили на сообщения о планах отменить воздушную часть парада Победы

Кремль о возможной отмене воздушной части парада Победы: давать такие анонсы еще рано

Говорить об отмене воздушной части парада Победы в Москве еще рано, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Так пресс-секретарь российского президента ответил на сообщения, появившиеся ранее в СМИ. В них утверждалось, что в этом году парад Победы 9 мая может пройти без авиационной части. «Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать», — заявил Песков.

Он также сказал, что подготовка к мероприятию ведется, а о том, какие элементы планируется в него включить, в Кремле пообещали сообщить своевременно.

Ранее стало известно, что в этом году парад Победы не станут проводить в Казахстане. В республике это объяснили необходимостью решения других задач.