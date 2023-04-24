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12:51, 24 апреля 2023Россия

В Кремле ответили на сообщения о планах отменить воздушную часть парада Победы

Кремль о возможной отмене воздушной части парада Победы: давать такие анонсы еще рано

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Говорить об отмене воздушной части парада Победы в Москве еще рано, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Так пресс-секретарь российского президента ответил на сообщения, появившиеся ранее в СМИ. В них утверждалось, что в этом году парад Победы 9 мая может пройти без авиационной части. «Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать», — заявил Песков.

Он также сказал, что подготовка к мероприятию ведется, а о том, какие элементы планируется в него включить, в Кремле пообещали сообщить своевременно.

Ранее стало известно, что в этом году парад Победы не станут проводить в Казахстане. В республике это объяснили необходимостью решения других задач.

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Полина Матюхина
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