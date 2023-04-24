Казахстан не станет проводить военный парад на День Победы

Минобороны Казахстана заявило, что страна не будет проводить военный парад 9 Мая

Казахстан не будет проводить военный парад 9 Мая из-за необходимости решения других задач, заявили ТАСС в министерстве обороны страны.

«В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», — сообщили в ведомстве.

Ранее и.о. председателя Комитета по миграции Казахстана Ильяс Испанов сообщил, что республика введет специальную карту этнического казаха «Ата жолы» для привлечения соотечественников. Он рассказал, что казахи, проживающие за границей, смогут приезжать в Казахстан, не теряя имеющегося гражданства.