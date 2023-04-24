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10:22, 24 апреля 2023Бывший СССР

Казахстан не станет проводить военный парад на День Победы

Минобороны Казахстана заявило, что страна не будет проводить военный парад 9 Мая

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Казахстан не будет проводить военный парад 9 Мая из-за необходимости решения других задач, заявили ТАСС в министерстве обороны страны.

«В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», — сообщили в ведомстве.

Ранее и.о. председателя Комитета по миграции Казахстана Ильяс Испанов сообщил, что республика введет специальную карту этнического казаха «Ата жолы» для привлечения соотечественников. Он рассказал, что казахи, проживающие за границей, смогут приезжать в Казахстан, не теряя имеющегося гражданства.

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Алевтина Запольская
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