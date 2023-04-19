В Казахстане введут карту этнического казаха «Ата жолы»

В Казахстане для привлечения соотечественников введут карту этнического казаха

Власти Казахстана введут специальную карту этнического казаха «Ата жолы» для привлечения соотечественников. Об этом рассказал и. о. председателя Комитета по миграции Ильяс Испанов, передает Служба центральных коммуникаций при Президенте Казахстана.

Испанов сообщил, что казахи, проживающие за границей, смогут приезжать в Казахстан, не теряя имеющегося гражданства. Они получат вид на жительство на 10 лет, чтобы «жить и трудиться в стране и развивать свой бизнес». Таким образом казахи смогут улучшить отношения с родиной, полагают в комитете.

Проект был разработан на основе опыта Евросоюза, Турции, Японии, Кореи, Великобритании и США. В ведомстве считают, что обладатели крупных бизнес-кейсов, «имеющие возможности и квалифицированных специалистов», вернутся в страну, чтобы служить исторической родине.

Ранее стало известно, что российский хоккеист Дмитрий Гурков ради участия в чемпионате мира за сборную Казахстана отказался от российского гражданства, как того требует законодательство республики. Проверку хоккеистов инициировали казахстанские болельщики. Она показала, что двойное гражданство имеют четыре спортсмена сборной.

