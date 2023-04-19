Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:42, 19 апреля 2023Бывший СССР

В Казахстане введут карту этнического казаха «Ата жолы»

В Казахстане для привлечения соотечественников введут карту этнического казаха

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Власти Казахстана введут специальную карту этнического казаха «Ата жолы» для привлечения соотечественников. Об этом рассказал и. о. председателя Комитета по миграции Ильяс Испанов, передает Служба центральных коммуникаций при Президенте Казахстана.

Испанов сообщил, что казахи, проживающие за границей, смогут приезжать в Казахстан, не теряя имеющегося гражданства. Они получат вид на жительство на 10 лет, чтобы «жить и трудиться в стране и развивать свой бизнес». Таким образом казахи смогут улучшить отношения с родиной, полагают в комитете.

Проект был разработан на основе опыта Евросоюза, Турции, Японии, Кореи, Великобритании и США. В ведомстве считают, что обладатели крупных бизнес-кейсов, «имеющие возможности и квалифицированных специалистов», вернутся в страну, чтобы служить исторической родине.

Ранее стало известно, что российский хоккеист Дмитрий Гурков ради участия в чемпионате мира за сборную Казахстана отказался от российского гражданства, как того требует законодательство республики. Проверку хоккеистов инициировали казахстанские болельщики. Она показала, что двойное гражданство имеют четыре спортсмена сборной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о взятии под контроль трех кварталов Артемовска
«ВКонтакте» запустила новую функцию
Стоимость приготовления традиционного итальянского блюда подскочила
В Казахстане введут карту этнического казаха «Ата жолы»
Российская авиация уничтожила три самолета ВСУ под Харьковом и в ДНР
На Украине назвали поставляющие системы ПВО страны Запада
Российские войска пресекли деятельность диверсионных групп на территории ДНР
Большой театр снял с репертуара постановку Серебренникова из-за закона об ЛГБТ
Раскрыта стоимость первого складного смартфона Google
Российские войска пресекли действия двух украинских ДРГ на одном из направлений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.