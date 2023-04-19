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09:56, 19 апреля 2023Спорт

Стало известно об отказе хоккеиста от гражданства России ради выступления на ЧМ

Sportbox: хоккеист Гурков отказался от гражданства России ради игры на ЧМ за Казахстан

Фото: Matti Matikainen / Globallookpress.com

Хоккеист Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства. Об этом стало известно Sportbox.

Уточняется, что 26-летний нападающий был вынужден оставить только паспорт Казахстана из-за законодательства азиатской страны. Перед этим болельщики инициировали проверку, которая показала, что четыре хоккеиста имеют двойное гражданство. Игрокам предложили отказаться от российского паспорта ради выступления на чемпионате мира (ЧМ) за сборную Казахстана.

В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги Гурков сыграл за «Барыс» 34 матча и отдал одну результативную передачу.

22 марта совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Сборные не примут участие во всех турнирах под эгидой организации до конца сезона-2023/2024.

28 февраля 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

Дарья Коршунова
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