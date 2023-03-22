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18:23, 22 марта 2023Спорт

Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России

Международная федерация хоккея продлила отстранение России до конца сезона-2023/2024

Фото: Korotayev/Bongarts / Getty Images

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

В IIHF заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Отмечается, что сборные не примут участия во всех турнирах под эгидой организации до конца сезона-2023/2024. Риски оценивала компания, специализирующаяся на данной проблеме.

13 марта «Матч ТВ» сообщил о желании IIHF вернуть сборную России на турниры. Причиной назывались бизнес‑соображения организации. За возвращение россиян якобы выступали даже Канада и США.

28 февраля 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

Анастасия Борисова
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