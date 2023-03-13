Стало известно о желании IIHF вернуть сборную России по хоккею на турниры

«Матч ТВ»: IIHF задумалась о возвращении сборной России по хоккею на международные турниры

В Международной федерации хоккея (IIHF) задумались о возвращении сборной России на международные турниры. О желании организации стало известно источнику «Матч ТВ».

«Большинство членов IIHF выступает за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира уже из бизнес‑соображений. За это выступают даже Канада и США. Против — ячейка из Чехии, Финляндии, Швеции и прибалтийских стран. Проблема в том, что они составляют половину представительства в Совете IIHF», — заявил источник. Он отметил, что если решение будет приниматься путем голосования всех членов на конгрессе IIHF, то с большой долей вероятности Россию допустят на международные турниры.

Ранее стало известно, что президент IIHF Люк Тардиф провел встречу с представителями Международного олимпийского комитета по вопросу допуска российских спортсменов на турниры. Отмечалось, что речь шла в том числе об Олимпийских играх-2026.

28 февраля 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.