Глава IIHF провел встречу с МОК по вопросу допуска российских хоккеистов на Игры

Глава IIHF Люк Тардиф обсудил с МОК условия допуска российских хоккеистов на Игры-2026

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф провел встречу с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска российских спортсменов на турниры. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Обсуждение было больше об Олимпийских играх и сроках начала олимпийской квалификации. И об условиях участия», — заявил он. Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

6 января Тардиф заявил, что судьба российских команд будет рассмотрена на конгрессе IIHF в Финляндии. Глава организации подчеркнул, что в том числе будет рассматриваться вопрос участия всех сборных России и Белоруссии в турнирах сезона-2023/2024.

28 февраля прошедшего года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.