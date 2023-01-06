Стала известна дата принятия решения по участию российских хоккеистов в ЧМ-2023

Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что вопрос участия россиян в ЧМ-2023 рассмотрят в мае

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал дату принятия решения по участию сборной России в чемпионате мира 2023 года. Об этом стало известно РИА Новости.

Тардиф заявил, что судьба команды будет рассмотрена на конгрессе IIHF в конце мая, который пройдет в Финляндии. Также он подчеркнул, что будет рассматриваться вопрос участия всех сборных России и Белоруссии в турнирах сезона-2023/2024.

Ранее IIHF опубликовала состав групп на молодежный чемпионат мира 2024 года в шведском Гетеборге. Сборные России и Белоруссии не были включены туда.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.

