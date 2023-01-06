Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Металлург Мг
3:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
0:0
1-й период
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
0:0
1-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Эвертон
Кубок Англии|3-й раунд
Валенсия
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|16-й тур
16:56, 6 января 2023Спорт

Стала известна дата принятия решения по участию российских хоккеистов в ЧМ-2023

Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что вопрос участия россиян в ЧМ-2023 рассмотрят в мае

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал дату принятия решения по участию сборной России в чемпионате мира 2023 года. Об этом стало известно РИА Новости.

Тардиф заявил, что судьба команды будет рассмотрена на конгрессе IIHF в конце мая, который пройдет в Финляндии. Также он подчеркнул, что будет рассматриваться вопрос участия всех сборных России и Белоруссии в турнирах сезона-2023/2024.

Ранее IIHF опубликовала состав групп на молодежный чемпионат мира 2024 года в шведском Гетеборге. Сборные России и Белоруссии не были включены туда.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Зеленский выразил надежду на скорые переговоры о вступлении Украины в ЕС
Премьер Греции высказался по поводу отказа от акватории
Стала известна дата принятия решения по участию российских хоккеистов в ЧМ-2023
Стало известно о сделке России, Турции и ОАЭ по Сирии
Экоактивисты раскрасили здание французского министерства в знак протеста
Названы последствия для британской монархии из-за мемуаров принца Гарри
Ранивших женщину мурманских полицейских проверят
Австрийского военного застрелили после нападения на начальника
СПЧ назвал надуманными обвинения против шеф-редактора «Sputnik Литва»
Описано состояние пережившего остановку сердца игрока в американский футбол
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.