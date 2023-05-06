В Крыму сработала система ПВО

Советник Крючков заявил о срабатывании системы ПВО на севере Крыма, жертв и разрушений нет

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала на севере Крыма. Об этом заявил советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По его информации, жертв и разрушений нет.

3 мая средства ПВО сработали на юго-востоке Крыма. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что в результате инцидента нет ни разрушений, ни пострадавших. Советник Аксенова Олег Крючков, в свою очередь, уточнил, что в регионе были уничтожены два ударных беспилотника.

В восьми регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.