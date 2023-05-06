Российская ПВО сбила над Крымом две баллистические ракеты ОТРК «Гром-2»

Российская ПВО сбила над Крымом баллистические ракеты, запущенные ОТРК «Гром-2» с Украины

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО), по уточненной информации, сбили две баллистические ракеты, запущенные из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром-2» с Украины. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram-канале.

«Обновленная информация. Над Крымом сбиты две баллистических ракеты ОТРК "Гром-2"», — отметил чиновник.

До этого глава полуострова Сергей Аксенов заявил об одной сбитой из украинского комплекса баллистической ракете.

Ранее в субботу, 6 мая, система ПВО сработала на севере Крыма, рассказал Олег Крючков. 3 мая российские средства ПВО также сработали на юго-востоке Крыма.

