Белгородский губернатор сообщил о новых обстрелах региона

Глава Белгородской области: несколько населенных пунктов региона попали под обстрел ВСУ

Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В частности, обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. В нем снаряд повредил офис семейного врача — у здания посечена кровля и выбито окно. Оперативные службы совместно с главой района Сергеем Бикетовым проводят подомовой обход территории.

Помимо этого, под обстрелом оказалось село Новая Таволжанка. Там также ведется подомовой обход. В результате удара в селе были повреждены два частных домовладения: у них посечены фасад, забор и кровля, уточнил губернатор, добавив, что при обстрелах никто не пострадал.

Ранее Гладков заявил, что будет каждый день публиковать информацию об обстрелах региона со стороны Украины. Такое решение он принял из-за публикации непровероверенных данных в сети.

