Российский губернатор решил публиковать сводки обстрелов региона из-за «вбросов»

Гладков решил ежедневно публиковать сводки обстрелов Белгородской области из-за «вбросов»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков решил ежедневно публиковать сводки обстрелов региона Вооруженными силами Украины (ВСУ) из-за появления неправдивой информации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В последнее время вижу очень много публикуется, в том числе и в федеральных Telegram-каналах, непроверенной информации по обстрелам Белгородской области. Только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ», — говорится в публикации.

21 мая Гладков сообщил об обстрелах в четырех районах и двух городских округах региона. Так, в Белгородском районе под обстрел попало село Щетиновка — было выпущено семь артиллерийских снарядов. В Волоконовском районе зафиксировано 24 минометных обстрела, их них 18 снарядов упали возле хутора Шаховка. В Краснояружском районе зафиксирован прилет 11 снарядов возле поселка Красная Яруга, еще шести — в селе Староселье. Пострадал один мирный житель на границе села Графовка.

В Гайворонском городском округе зафиксировано 35 обстрелов, 6 минометных снарядов легли возле села Дроновка, еще 29 снарядов из гранатомета упали возле села Новостроевка-Вторая.

В Шебекинском городском округе зафиксировано 37 обстрелов, из них восемь прилетов в селе Архангельское, где оказалось повреждено одно частное домовладение. Еще пять прилетов зафиксировано в хуторе Балки, также 16 артиллерийских снарядов упали в селе Муром. Кроме того, восемь снарядов попали на полигон ТБО в городе Шебекино — там загорелся мусор, единичные очаги возгорания тушат.

Белгородская область регулярно подвергается атакам ВСУ. 20 мая Гладков сообщил, что во время весенних полевых работ возле села Шамино нашли снаряд от ракеты «Ураган». Позднее был обнаружен и второй снаряд — его заметили сельскохозяйственные работники в глубоком овраге между Белгородским районом и Шебекинским округом.