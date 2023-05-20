В приграничном российском районе найден второй снаряд от ракеты «Ураган»

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обнаружении второго снаряда от ракеты «Ураган»

В граничащем с Украиной российском регионе нашли снаряд от ракеты «Ураган»

Начало событий в новости В граничащем с Украиной российском регионе нашли снаряд от ракеты «Ураган»

Второй снаряд от ракеты «Ураган» обнаружен в приграничном с Украиной районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, сельскохозяйственные работники нашли в глубоком овраге между Белгородским районом и Шебекинским округом аналогичный снаряд от ракеты «Ураган». Саперы решили обезвредить его на месте. Близлежащая территория оцеплена.

Ранее 20 мая Гладков сообщал, что во время весенних полевых работ был найден в поле возле села Шамино снаряд от ракеты «Ураган». Туда прибыли начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и ответственные службы. Жителей близлежащих домов эвакуировали пока саперы обезвреживали опасную находку.