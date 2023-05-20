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17:24, 20 мая 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе нашли снаряд от ракеты «Ураган»

Белгородский губернатор Гладков заявил об обнаружении снаряда от ракеты «Ураган»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В поле возле села Шамино в Белгородской области нашли снаряд от ракеты «Ураган». Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Саперами принято решение обезвреживать его на месте. Сейчас жителей близлежащих домов отселяют на время на безопасное расстояние», — сообщил Гладков.

Он уточнил, что снаряд нашли работники сельскохозяйственного предприятия при проведении весенних полевых работ. По словам губернатора, на месте обнаружения снаряда работают начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и ответственные службы.

20 мая при обстреле села Архангельского неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Саперы уже обезвредили его.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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В граничащем с Украиной российском регионе нашли снаряд от ракеты «Ураган»
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