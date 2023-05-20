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12:01, 20 мая 2023Россия

При обстреле приграничного российского региона снаряд попал в частный дом

Белгородский губернатор Гладков заявил, что в Архангельском снаряд ВСУ попал в частный дом

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Село Архангельское в Белгородской области оказалось под обстрелом со стороны Украины, снаряд попал в частный жилой дом. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительным данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Пострадавших нет», — сообщил глава региона.

По его словам, на месте происшествия работают взрывотехники, сотрудники оперативных и аварийных служб проводят подворовой обход территории.

Это второй обстрел территории Белгородской области за 20 мая. Утром село Муром оказалось под ударом со стороны Украины. В результате оказалась пробита крыша помещения склада сельхозпредприятия. Никто не пострадал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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