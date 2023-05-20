Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле села Муром, никто не пострадал

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, при атаке на село никто не пострадал. В результате оказалась пробита крыша помещения склада сельхозпредприятия. После обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) сотрудников этого предприятия вывезли на безопасное расстояние.

«Также в селе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела», — добавил Гладков.

Днем ранее, 19 мая, Украина трижды атаковала Белгородскую область. Сначала системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник, затем ВСУ обстреляли село Старый Хутор, пострадал мужчина. Впоследствии в Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах