Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины
Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, при атаке на село никто не пострадал. В результате оказалась пробита крыша помещения склада сельхозпредприятия. После обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) сотрудников этого предприятия вывезли на безопасное расстояние.
«Также в селе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела», — добавил Гладков.
Днем ранее, 19 мая, Украина трижды атаковала Белгородскую область. Сначала системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник, затем ВСУ обстреляли село Старый Хутор, пострадал мужчина. Впоследствии в Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома.
19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах