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09:43, 20 мая 2023Россия

Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле села Муром, никто не пострадал

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, при атаке на село никто не пострадал. В результате оказалась пробита крыша помещения склада сельхозпредприятия. После обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) сотрудников этого предприятия вывезли на безопасное расстояние.

«Также в селе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела», — добавил Гладков.

Днем ранее, 19 мая, Украина трижды атаковала Белгородскую область. Сначала системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник, затем ВСУ обстреляли село Старый Хутор, пострадал мужчина. Впоследствии в Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах

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Анастасия Шейкина
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