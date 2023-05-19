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15:48, 19 мая 2023Россия

Беспилотник упал во двор многоквартирного дома в Белгороде

Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. «Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа», — написал глава приграничного российского региона.

Ранее 19 мая стало известно, что в Шебекинском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. По данным Гладкова, никто из местных жителей не пострадал.

Из-за регулярных обстрелов с 19 октября 2022 года на территории региона введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Евгения Куликова
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