Число пострадавших из-за атаки диверсантов на Белгородскую область снова выросло

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что из-за атаки ДРГ пострадали 12 человек

Число пострадавших после атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на села Белгородской области выросло до 12 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, 22 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) с самого утра обстреливали населенные пункты Грайворонского городского округа из минометов и артиллерии. Под удар попали Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Мокрая Орловка, Новостроевка, а так же город Грайворон.