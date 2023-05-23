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12:15, 23 мая 2023Россия

Гладков сообщил о продолжении зачистки от последствий захода ДРГ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о продолжении зачистки от последствий захода ДРГ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Белгородской области продолжается зачистка территории от последствий захода в регион украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«22.05.23 в Белгородской области объявлен режим КТО в связи с заходом на нашу территорию диверсионно-разведывательной группы. Зачистка территории от последствий продолжается», — пояснил он.

Также глава региона добавил, что на данный момент фактически отселены жители девяти населенных пунктов.

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Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу 22 мая. Тогда Гладков уточнил, что ДРГ заметили на территории Грайворонского округа. По его словам, меры по ликвидации диверсантов ВСУ принимали Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о заходе украинских диверсантов в Белгородскую область.

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Никита Абрамов
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