Минобороны назвало потери украинских диверсантов в Белгородской области

Минобороны: в Белгородской области уничтожено более 70 украинских диверсантов

В Белгородской области уничтожено более 70 украинских диверсантов. Об этом 23 мая сообщил официльный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее сообщалось о 39 ликвидированных диверсантах.

Также в ходе контртеррористической операции были уничтожены четыре бронеавтомобиля и пять пикапов, добавил представитель военного ведомства.

22 мая диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Белгородской области. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. В ней участвовали Вооруженные силы России, а также Росгвардия и ФСБ.