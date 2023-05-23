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14:12, 23 мая 2023Россия

Минобороны назвало потери украинских диверсантов в Белгородской области

Минобороны: в Белгородской области уничтожено более 70 украинских диверсантов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Белгородской области уничтожено более 70 украинских диверсантов. Об этом 23 мая сообщил официльный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее сообщалось о 39 ликвидированных диверсантах.

Также в ходе контртеррористической операции были уничтожены четыре бронеавтомобиля и пять пикапов, добавил представитель военного ведомства.

22 мая диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Белгородской области. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. В ней участвовали Вооруженные силы России, а также Росгвардия и ФСБ.

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Алан Босиков
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