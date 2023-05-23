Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:16, 23 мая 2023Россия

Остатки националистов отбросили из Белгородской области на территорию Украины

МО РФ: остатки националистов отбросили из Белгородской области на территорию Украины

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Остатки националистов были отброшены из Белгородской области на территорию Украины. Об этом заявили журналистам в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что по остаткам диверсионной группы продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации.

Удалось ликвидировать более 70 человек, а также уничтожить четыре единицы бронетехники и пять пикапов противника, отметили в Минобороны.

До этого в Кремле выразили обеспокоенность из-за захода украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область.

Материалы по теме:
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Сегодня
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
22 мая 2023
Украинская диверсионная группа проникла на территорию Белгородской области. Что об этом известно?
Украинская диверсионная группа проникла на территорию Белгородской области. Что об этом известно?
22 мая 2023

22 мая губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашли украинские диверсанты. Он уточнил, что для ликвидации противника принимали меры Вооруженные силы России, а также Росгвардия и ФСБ. О случившемся в тот же день доложили президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет России возбудил дело по шести статьям УК после нападения диверсантов в Белгородской области. Специалисты начали проводить следственно-оперативные мероприятия по установлению личностей нападавших и обстоятельств случившегося.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о разгроме проникших в Белгородскую область диверсантов
В Госдуме объяснили механизм снятия статуса иноагента
Смытое в унитаз обручальное кольцо нашли спустя год в канализации
Китай заявил о готовности расширять экономическое сотрудничество с Россией
Невеста потратила миллионы рублей на пластику после измены жениха
В Белгороде начали эвакуацию из зданий после ложных сообщений о минировании
Франция захотела предоставить Украине гарантии безопасности после СВО
Малышева назвала смертельно опасную ошибку родителей младенцев
23 россиянам одобрили участие в чемпионате мира по тхэквондо
В Евросоюзе заподозрили Испанию в выдаче «золотых виз» россиянам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.