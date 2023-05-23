Остатки националистов отбросили из Белгородской области на территорию Украины

МО РФ: остатки националистов отбросили из Белгородской области на территорию Украины

Остатки националистов были отброшены из Белгородской области на территорию Украины. Об этом заявили журналистам в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что по остаткам диверсионной группы продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации.

Удалось ликвидировать более 70 человек, а также уничтожить четыре единицы бронетехники и пять пикапов противника, отметили в Минобороны.

До этого в Кремле выразили обеспокоенность из-за захода украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область.

22 мая губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашли украинские диверсанты. Он уточнил, что для ликвидации противника принимали меры Вооруженные силы России, а также Росгвардия и ФСБ. О случившемся в тот же день доложили президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет России возбудил дело по шести статьям УК после нападения диверсантов в Белгородской области. Специалисты начали проводить следственно-оперативные мероприятия по установлению личностей нападавших и обстоятельств случившегося.