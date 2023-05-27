ВСУ начали обстрел российского города Шебекино из РСЗО

ВСУ обстреляли Шебекино под Белгородом из РСЗО, один снаряд упал возле ледового дворца

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что один из снарядов упал возле городского ледового дворца. Он повредил фасад и выбил стекла в здании.

В результате обстрела никто не пострадал, однако одной местной жительнице стало плохо из-за волнения. Ее госпитализировали.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на 26 мая со стороны Украины были обстреляны четыре района и округа российского региона: Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский. 25 мая Украина обстреляла Белгородскую область больше 100 раз за сутки.