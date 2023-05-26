В Белгородской области сообщили о ночных обстрелах

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстрелах четырех районов и округов региона

В Белгородской области за минувшую ночь были обстреляны четыре района и округа. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский районы и округа.

«Есть повреждение административного здания одной из коммунальных служб. Сейчас с утра подомовой обход. Пройдем, специалисты посмотрят. Сразу начнем восстановление», — уточнил Гладков.

Днем ранее, 25 мая, Украина обстреляла Белгородскую область больше 100 раз за сутки. Основной удар пришелся на Грайворонский городской округ — территорию муниципалитета обстреляли 87 раз.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.