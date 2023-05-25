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13:15, 25 мая 2023Россия

Украина за сутки больше 100 раз обстреляла Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков заявил, что за сутки ВСУ больше 100 раз обстреляли регион

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше 100 раз обстреляли территорию Белгородской области. Об этом заявил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, основной удар пришелся на Грайворонский городской округ, который 22 мая подвергся атаке украинской диверсионно-разведывательной группы. За 24 мая территорию муниципалитета обстреляли 87 раз. В результате была контужена 85-летняя местная жительница. Больше всего прилетов — 84 — зафиксировали в селе Козинка. Еще три минометных снаряда попали по селу Дроновка.

Кроме того, 16 раз был обстрелян Белгородский район. 15 артиллерийских снарядов противника попали по хутору Варишкин, а также селам Наумовка и Журавлевка. В Волоконовском районе под минометный обстрел попал хутор Старый, всего было выпущено девять снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе один человек пострадал при атаке ВСУ по селу Терезовка, которое за сутки было обстреляно дважды. Под минометный обстрел также попал погранпереход в Шебекине, а по городу был нанесен удар артиллерией. Никто не пострадал. Гладков добавил, что 24 мая в муниципалитете сбили три беспилотника противника, замеченных в поселке Маслова Пристань и селах Середа и Графовка.

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Дроны ВСУ атаковали и другие муниципалитеты региона. Краснояружский район подвергся пяти ударам беспилотников. Два летательных аппарата сбили в селе Староселье. Еще два дрона уничтожили в районе села Вязовое. Кроме того, беспилотник сбросил взрывчатку на рядом с хутором Лозовая Рудка Борисовского района. А в Валуйском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Гладков также сообщил, что в хуторе Калинин Яковлевского городского округа был обнаружен неразорвавшийся боеприпас. Сейчас эта территория оцеплена. Работы по ликвидации снаряда проведет инженерная группа Минобороны России.

Ранее Гладков заявил о намерении вооружить отряды территориальной обороны Белгородской области. Однако он подчеркнул необходимость действовать в рамках закона. По его словам, эти отряды тренируются уже с ноября 2022 года и являются боеспособными единицами, имеющими форму и снаряжение.

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Зураб Дарахвелидзе
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