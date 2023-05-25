Украина за сутки больше 100 раз обстреляла Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков заявил, что за сутки ВСУ больше 100 раз обстреляли регион

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше 100 раз обстреляли территорию Белгородской области. Об этом заявил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, основной удар пришелся на Грайворонский городской округ, который 22 мая подвергся атаке украинской диверсионно-разведывательной группы. За 24 мая территорию муниципалитета обстреляли 87 раз. В результате была контужена 85-летняя местная жительница. Больше всего прилетов — 84 — зафиксировали в селе Козинка. Еще три минометных снаряда попали по селу Дроновка.

Кроме того, 16 раз был обстрелян Белгородский район. 15 артиллерийских снарядов противника попали по хутору Варишкин, а также селам Наумовка и Журавлевка. В Волоконовском районе под минометный обстрел попал хутор Старый, всего было выпущено девять снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе один человек пострадал при атаке ВСУ по селу Терезовка, которое за сутки было обстреляно дважды. Под минометный обстрел также попал погранпереход в Шебекине, а по городу был нанесен удар артиллерией. Никто не пострадал. Гладков добавил, что 24 мая в муниципалитете сбили три беспилотника противника, замеченных в поселке Маслова Пристань и селах Середа и Графовка.

Дроны ВСУ атаковали и другие муниципалитеты региона. Краснояружский район подвергся пяти ударам беспилотников. Два летательных аппарата сбили в селе Староселье. Еще два дрона уничтожили в районе села Вязовое. Кроме того, беспилотник сбросил взрывчатку на рядом с хутором Лозовая Рудка Борисовского района. А в Валуйском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Гладков также сообщил, что в хуторе Калинин Яковлевского городского округа был обнаружен неразорвавшийся боеприпас. Сейчас эта территория оцеплена. Работы по ликвидации снаряда проведет инженерная группа Минобороны России.

Ранее Гладков заявил о намерении вооружить отряды территориальной обороны Белгородской области. Однако он подчеркнул необходимость действовать в рамках закона. По его словам, эти отряды тренируются уже с ноября 2022 года и являются боеспособными единицами, имеющими форму и снаряжение.