ВСУ 87 раз за сутки обстреляли городской округ в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 87 раз обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
«Грайворонский городской округ был обстрелян 87 раз. Есть одна пострадавшая мирная жительница — бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела», — пояснил глава области.
Он уточнил, что больше всего снарядов было выпущено по пункту пропуска через границу в селе Козинка. В результате атаки на территории произошло возгорание. Кроме того, было выпущено три минометных снаряда по селу Дроновка, где в результате обстрела разрушилось частное домовладение.
Ранее Гладков сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) над Валуйским городским округом. По его информации, никто не пострадал. Последствия от работы системы ПВО уточняют на земле сотрудники оперативных служб.