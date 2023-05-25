ВСУ 87 раз за сутки обстреляли городской округ в Белгородской области

Белгородский губернатор: ВСУ за сутки 87 раз обстреляли Грайворонский городской округ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 87 раз обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Грайворонский городской округ был обстрелян 87 раз. Есть одна пострадавшая мирная жительница — бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела», — пояснил глава области.

Он уточнил, что больше всего снарядов было выпущено по пункту пропуска через границу в селе Козинка. В результате атаки на территории произошло возгорание. Кроме того, было выпущено три минометных снаряда по селу Дроновка, где в результате обстрела разрушилось частное домовладение.

Ранее Гладков сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) над Валуйским городским округом. По его информации, никто не пострадал. Последствия от работы системы ПВО уточняют на земле сотрудники оперативных служб.