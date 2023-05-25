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12:52, 25 мая 2023Россия

ВСУ 87 раз за сутки обстреляли городской округ в Белгородской области

Белгородский губернатор: ВСУ за сутки 87 раз обстреляли Грайворонский городской округ

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 87 раз обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Грайворонский городской округ был обстрелян 87 раз. Есть одна пострадавшая мирная жительница — бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела», — пояснил глава области.

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Он уточнил, что больше всего снарядов было выпущено по пункту пропуска через границу в селе Козинка. В результате атаки на территории произошло возгорание. Кроме того, было выпущено три минометных снаряда по селу Дроновка, где в результате обстрела разрушилось частное домовладение.

Ранее Гладков сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) над Валуйским городским округом. По его информации, никто не пострадал. Последствия от работы системы ПВО уточняют на земле сотрудники оперативных служб.

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Никита Абрамов
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