ВСУ обстреляли дом престарелых в приграничном российском регионе

Mash: ВСУ обстреляли дом престарелых в белгородском городе Шебекино, пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли дом престарелых в городе Шебекино Белгородской области. О происшествии в приграничном российском регионе стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, украинский снаряд угодил на территорию учреждения в ночь на вторник, 30 мая. В результате атаки никто не пострадал.

Как пишет Mash, еще одна ракета прилетела в частный жилой дом. Власти Белгородской области пока ситуацию не комментировали.

До этого губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков обнародовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки. По его данным, в Шебекинском городском округе было зафиксировано 116 прилетов.

Также обстрелу подверглись село Вознесеновка, где было зафиксировано 29 прилетов, из них семь минометных снарядов, а также села Новая Таволжанка, Середа, Белянка, Муром, Безлюдовка и поселок Ленинский.

Граничащая с Украиной Белгородская область регулярно обстреливается. 27 мая Гладков рассказал, что три жителя Шебекино получили ранения, их госпитализировали.

