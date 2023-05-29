Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Соответствующий пост он разместил в Telegram.

«В Шебекинском городском округе зафиксировано 116 прилетов. Минометными снарядами, СПГ-9 и дронами-камикадзе 14 раз атаковали пункт пропуск. Повреждена телевизионная вышка», — пояснил глава региона.

Кроме того, обстрелу подверглись село Вознесеновка, где было зафиксировано 29 прилетов, из них семь минометных снарядов, а также села Новая Таволжанка, Середа, Белянка, Муром, Безлюдовка и поселок Ленинский.

В Белгородском районе за сутки зафиксировали 63 прилета. Атаке с применением артиллерии и дронов подверглись села Лозовое, Солнцевка, Щетиновка, Драгунское и Журавлевка. Волоконовский район обстреляли 23 раза, добавил Гладков.

По словам губернатора, Грайворонский городской округ Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 101 раз. «По селу Козинка выпущено 90 минометных снарядов, по пункту пропуска — два. Поврежден газопровод. Из миномета обстреляны села Дроновка и Мокрая Орловка – зафиксировано три и шесть прилетов соответственно», — отметил глава области.

Ранее Гладков заявил, что сразу несколько населенных пунктов региона были атакованы ВСУ. Он уточнил, что обстрелу со стороны Украины подвергся город Шебекино, а также села Новая Таволжанка в Шебекинском районе и Козинка Грайворонского округа.