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13:27, 29 мая 2023Россия

Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Соответствующий пост он разместил в Telegram.

«В Шебекинском городском округе зафиксировано 116 прилетов. Минометными снарядами, СПГ-9 и дронами-камикадзе 14 раз атаковали пункт пропуск. Повреждена телевизионная вышка», — пояснил глава региона.

Кроме того, обстрелу подверглись село Вознесеновка, где было зафиксировано 29 прилетов, из них семь минометных снарядов, а также села Новая Таволжанка, Середа, Белянка, Муром, Безлюдовка и поселок Ленинский.

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В Белгородском районе за сутки зафиксировали 63 прилета. Атаке с применением артиллерии и дронов подверглись села Лозовое, Солнцевка, Щетиновка, Драгунское и Журавлевка. Волоконовский район обстреляли 23 раза, добавил Гладков.

По словам губернатора, Грайворонский городской округ Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 101 раз. «По селу Козинка выпущено 90 минометных снарядов, по пункту пропуска — два. Поврежден газопровод. Из миномета обстреляны села Дроновка и Мокрая Орловка – зафиксировано три и шесть прилетов соответственно», — отметил глава области.

Ранее Гладков заявил, что сразу несколько населенных пунктов региона были атакованы ВСУ. Он уточнил, что обстрелу со стороны Украины подвергся город Шебекино, а также села Новая Таволжанка в Шебекинском районе и Козинка Грайворонского округа.

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    Никита Абрамов
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