Белгородские власти сообщили об атаке ВСУ сразу на несколько населенных пунктов

Гладков заявил, что ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области находятся под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Атаке со стороны Украины подвергся город Шебекино, а также села Новая Таволжанка в Шебекинском районе и Козинка Грайворонского округа.

«В результате обстрела села Новая Таволжанка пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское», — написал представитель власти.

Он заявил также, что в результате обстрела Шебекино пострадали четыре человека. Снаряд попал в промышленные предприятие — там загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.