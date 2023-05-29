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12:00, 29 мая 2023Россия

Белгородские власти сообщили об атаке ВСУ сразу на несколько населенных пунктов

Гладков заявил, что ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области находятся под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Атаке со стороны Украины подвергся город Шебекино, а также села Новая Таволжанка в Шебекинском районе и Козинка Грайворонского округа.

«В результате обстрела села Новая Таволжанка пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское», — написал представитель власти.

Он заявил также, что в результате обстрела Шебекино пострадали четыре человека. Снаряд попал в промышленные предприятие — там загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.

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    Евгения Куликова
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