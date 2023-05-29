Стало известно о пострадавших из-за обстрела ВСУ приграничного города россиянах
В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничный город Шебекино пострадали четыре человека. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, под обстрел попали два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из них загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.
⠀
«Есть четверо пострадавших — мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести», — написал Гладков.
Он уточнил, что на втором заводе видимых повреждений и пострадавших нет. Всех сотрудников вывезли на безопасное расстояние.