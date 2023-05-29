Стало известно о пострадавших из-за обстрела ВСУ приграничного города россиянах

Четыре человека пострадали из-за обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничный город Шебекино пострадали четыре человека. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под обстрел попали два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из них загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.

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«Есть четверо пострадавших — мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести», — написал Гладков.

Он уточнил, что на втором заводе видимых повреждений и пострадавших нет. Всех сотрудников вывезли на безопасное расстояние.