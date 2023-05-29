Появилось видео из попавшего под обстрел ВСУ приграничного российского города

Shot опубликовал видео из попавшего под обстрел ВСУ города Шебекино в Белгородской области

Появилось видео из попавшего под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) приграничного российского города Шебекино. Кадры с места в понедельник, 29 мая, публикует Telegram-канал Shot.

На записи видно огромный столб темно-серого дыма. По данным канала, бьют по подстанции и промзоне.

Утром 29 мая стало известно, что шесть дронов-камикадзе пытались атаковать многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области. Почти все беспилотники промахнулись, никто не пострадал, разрушений нет.

Позже Shot сообщил, что под обстрел со стороны Украины попали город Шебекино и село Новая Таволжанка. В селе повреждена линия электропередач, люди остались без электричества.