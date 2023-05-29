Приграничный российский регион попал под обстрел со стороны Украины

Shot: ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку в Белгородской области

Город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области попали под обстрел со стороны Украины. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, за полчаса было зафиксировано не меньше 13 прилетов. Новая Таволжанка осталось без электричества. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 29 мая стало известно, что шесть дронов-камикадзе безуспешно атаковали многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в приграничном российском регионе.

Предположительно, беспилотники были запущены с территории села Плетневка Харьковской области. Почти все БПЛА промахнулись, в результате случившегося никто не пострадал.