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10:37, 29 мая 2023Россия

Приграничный российский регион попал под обстрел со стороны Украины

Shot: ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку в Белгородской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области попали под обстрел со стороны Украины. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, за полчаса было зафиксировано не меньше 13 прилетов. Новая Таволжанка осталось без электричества. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 29 мая стало известно, что шесть дронов-камикадзе безуспешно атаковали многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в приграничном российском регионе.

Предположительно, беспилотники были запущены с территории села Плетневка Харьковской области. Почти все БПЛА промахнулись, в результате случившегося никто не пострадал.

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    Евгения Куликова
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