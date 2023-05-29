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08:16, 29 мая 2023Россия

Шесть дронов-камикадзе безуспешно атаковали пункт пропуска на российской границе

SHOT: шесть дронов-камикадзе атаковали пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области

Фото: Globallookpress.com

Шесть дронов-камикадзе безуспешно атаковали многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации авторов поста, попытка удара по расположенному в 50 метрах от российско-украинской границы пропускному пункту была предпринята 28 мая между 18:00 и 19:00. Почти все беспилотники промахнулись. Пострадавших и разрушений нет.

Как пишет канал, предположительно, беспилотники были запущены с территории села Плетневка Харьковской области.

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    Зураб Дарахвелидзе
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