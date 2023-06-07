В приграничном российском регионе беспилотник атаковал трансформаторный завод

Shot: в Брянской области беспилотник сбросил взрывчатку на трансформаторный завод

В Брянской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал трансформаторный завод. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, на завод беспилотник в ночью сбросил взрывчатку. Атакованный объект в поселке Суземка также производит дроссели и электромагнитные замки.

Никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

