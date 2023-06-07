Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:52, 7 июня 2023Россия

В приграничном российском регионе беспилотник атаковал трансформаторный завод

Shot: в Брянской области беспилотник сбросил взрывчатку на трансформаторный завод

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Брянской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал трансформаторный завод. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, на завод беспилотник в ночью сбросил взрывчатку. Атакованный объект в поселке Суземка также производит дроссели и электромагнитные замки.

Никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости
    Китай отреагировал на удар по Каховской ГЭС
    Кандидат в президенты США и племянник Джона Кеннеди выступил за диалог с Россией
    Маэстро Понасенкова задержали в Москве
    Изучена возможность жарки картофеля в космосе
    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
    В России резко выросло число фирм-однодневок
    Россиянин получил 10 лет за подготовку теракта в Крыму и призывы убивать русских
    Южная Корея упростила правила въезда для россиян
    Рыбак в одиночку поймал гигантского сома
    В приграничном российском регионе беспилотник атаковал трансформаторный завод
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.