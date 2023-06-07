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09:21, 7 июня 2023Россия

Три беспилотника атаковали граничащий с Украиной российский регион

Mash: Брянскую область атаковали три беспилотника, один из них сбросил боеприпас
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Поселок Суземка в Брянской области атаковали три беспилотника. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) несли на себе боеприпасы, один из них удалось сбросить. В результате оказались разрушены несколько хозяйственных построек.

Два беспилотника удалось уничтожить на подлете к населенному пункту в граничащем с Украиной российском регионе. Никто не пострадал.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе вышку сотовой связи под Брянском. Пострадавших нет, вышка получила повреждения. В Севском районе возникли проблемы с мобильной связью.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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