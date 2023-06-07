Mash: ВСУ атаковали дроном-камикадзе вышку сотовой связи в брянском селе Лемешовка

Вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковали дроном-камикадзе вышку сотовой связи под Брянском. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, все произошло в селе Лемешовка Севского района. В результате случившегося никто не пострадал, однако сама вышка получила повреждения.

В Севском районе возникли проблемы с мобильной связью. Власти приграничного российского региона пока ситуацию никак не комментировали.

2 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что ВСУ нанесли удар по селу Сушаны Климовского района. Никто из мирного населения не пострадал, незначительные повреждения получили четыре домовладения, разъяснил глава.

До этого после обстрела со стороны Украины в брянском селе Новая Погощь загорелся жилой двухквартирный дом. Мирные жители не пострадали, подчеркивал Богомаз.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.