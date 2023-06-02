Украина нанесла удар по российскому селу в приграничном регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Сушаны Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены четыре домовладения. На месте работают оперативные службы. В какое время произошел обстрел, губернатор не уточнил

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Сушаны в ночь на 2 июня, выпустив по населенному пункту порядка 10 снарядов. Также под удар попало брянское село Бровичи, где зафиксировали пять прилетов. Кроме того, беспилотник противника сбросил гранатометный выстрел ВОГ на территорию населенного пункта Чуровничи.

Кроме того, утром 2 июня Богомаз сообщал, что после обстрела со стороны Украины в селе Новая Погощь Суземского района загорелся жилой двухквартирный дом. Мирные жители не пострадали. До этого был нанесен удар по селу Ломаковка, где также начался пожар в жилом доме. Обошлось без пострадавших.