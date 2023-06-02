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08:12, 2 июня 2023Россия

Жилой дом в брянском селе загорелся после обстрела ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: после обстрела ВСУ загорелся жилой дом в селе Новая Погощь

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В селе Новая Погощь Суземского района Брянской области загорелся жилой двухквартирный дом после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Глава отметил, что в результате атаки никто из мирного населения не пострадал. Оперативные службы работают на месте, подчеркнул Богомаз.

До этого сообщалось, что при обстреле брянского села Ломаковка со стороны Украины загорелся жилой дом. По сведениям губернатора региона, тогда никто не пострадал. Специалисты были направлены к месту происшествия.

Других подробностей обстрела брянский глава не привел.

27 мая стало известно, что под удар в Брянской области попали населенные пункты в Климовском районе — Хоромное, Сушаны и Забраму.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анна Щербакова
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