Брянский губернатор опроверг сообщения о попытке проникновения украинской ДРГ

Брянский губернатор Богомаз опроверг сообщения о попытке проникновения украинской ДРГ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг сообщения о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась проникнуть в регион в субботу, 27 мая. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно обстреляли несколько населенных пунктов в Климовском районе области — Хоромное, Сушаны и Забраму. При этом о проникновении речи не идет, подчеркнул он.

«В ответ на действия украинских националистов пограничными войсками и вооруженными силами РФ были произведены ответные действия. Огневые точки подавлены», — пояснил Богомаз, отметив, что среди мирного населения никто не пострадал.

Ранее 27 мая ряд Telegram-каналов сообщил, что украинская ДРГ попыталась прорваться в приграничное село Сушаны Брянской области. Отмечалось, что попытка прорыва была также зафиксирована около населенного пункта Бровничи, где сейчас идут бои.