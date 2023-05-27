Украинская ДРГ попыталась прорваться в приграничное российское село

Mash: украинская ДРГ попыталась прорваться в село Сушаны Брянской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться в приграничное село Сушаны Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

По его данным, попытка прорыва была также зафиксирована около населенного пункта Бровничи, где сейчас идут бои.

В связи с произошедшим был объявлен сигнал «Эдельвейс». Мирные жители укрываются в подвалах, на улице слышны выстрелы.