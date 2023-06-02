При обстреле ВСУ приграничного российского региона загорелся жилой дом

Брянский губернатор Богомаз заявил о загоревшемся жилом доме в Ломаковке при обстреле

При обстреле села Ломаковка Стародубского муниципального округа со стороны Украины загорелся жилой дом. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате обстрела загорелся жилой дом. Все оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Губернатор добавил, что никто не пострадал. Он не привел других подробностей атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) .

Ранее под удар в Брянской области попали населенные пункты в Климовском районе — Хоромное, Сушаны и Забраму.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.