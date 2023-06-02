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10:21, 2 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли несколько сел в приграничном российском регионе

Mash: ВСУ обстреляли несколько сел в Брянской области

Фото: Telegram-канал Mash

Несколько сел Брянской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ночью ВСУ обстреляли село Сушаны. По словам местных жителей, по населенному пункту ударили около десяти раз. В селе Бровничи упало пять снарядов противника, а в селе Чуровничи беспилотный летательный аппарат сбросил выстрел ВОГ.

Ранее губернатор граничащей с Украиной Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела села Ломаковка Стародубского муниципального округа загорелся жилой дом. Еще один дом загорелся в селе Новая Погощь Суземского района, в результате случившегося никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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