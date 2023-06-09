В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Что известно о разрушениях и раненых?

В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом, пострадали три человека

В Воронеже утром 9 июня беспилотник со взрывчаткой, сбитый системой противовоздушной обороны (ПВО), врезался в жилой многоэтажный дом. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Александр Гусев, уточнив, что падение дрона произошло на улице Белинского — недалеко от центра города.

Пострадали три человека — их посекло осколками стекла

По данным Гусева, трое человек получили ранения от осколков стекла. Они отказались от госпитализации.

Десять квартир получили повреждения. В результате происшествия также оказалась разрушена несущая стена на втором этаже дома. Губернатор Гусев сообщил, что дал первые поручения по оказанию помощи жителям пострадавшего дома.

«Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента», — написал он в своем Telegram-канале.

В управляющей компании РИА Новости сообщили, что дом получил повреждения с внешней стороны между вторым и третьим этажами — пострадали квартиры и офисный центр.

Повреждения между этажами также видны на кадрах, снятых очевидцами.

Момент крушения беспилотника попал на видео

На кадрах видно, что беспилотник пролетает над городом, после чего неожиданно теряет высоту и врезается в жилой дом.

По предварительным данным, дрон летел в сторону военного аэродрома Балтимор, но был сбит с курса.

Ранее беспилотники за одни сутки атаковали три российских региона

Ночью и утром 2 июня беспилотники атаковали Смоленскую, Курскую и Калужскую области, в результате никто не пострадал.

В Смоленской области атаке подверглись два объекта топливно-энергетического комплекса в деревнях Пересна и Дивасы, критических повреждений удалось избежать. Под удар попали газовая и нефтеперерабатывающая станции.

В Курске система ПВО сбила восемь беспилотников. После происшествия в подъезде многоэтажного дома и еще в нескольких частных домах зафиксировали повреждения. Местные жители рассказывали о трех взрывах и яркой вспышке.

В Калужской области беспилотник упал в Кировском районе — местные жители слышали взрывы. Как сообщал губернатор Владислав Шапша, устройство упало и взорвалось в лесу, объекты экономики и жилые дома не пострадали.