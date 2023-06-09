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11:39, 9 июня 2023Россия

В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Что известно о разрушениях и раненых?

В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом, пострадали три человека

В Воронеже утром 9 июня беспилотник со взрывчаткой, сбитый системой противовоздушной обороны (ПВО), врезался в жилой многоэтажный дом. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Александр Гусев, уточнив, что падение дрона произошло на улице Белинского — недалеко от центра города.

Пострадали три человека — их посекло осколками стекла

По данным Гусева, трое человек получили ранения от осколков стекла. Они отказались от госпитализации.

Десять квартир получили повреждения. В результате происшествия также оказалась разрушена несущая стена на втором этаже дома. Губернатор Гусев сообщил, что дал первые поручения по оказанию помощи жителям пострадавшего дома.

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«Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента», — написал он в своем Telegram-канале.

В управляющей компании РИА Новости сообщили, что дом получил повреждения с внешней стороны между вторым и третьим этажами — пострадали квартиры и офисный центр.

Повреждения между этажами также видны на кадрах, снятых очевидцами.

Момент крушения беспилотника попал на видео

На кадрах видно, что беспилотник пролетает над городом, после чего неожиданно теряет высоту и врезается в жилой дом.

По предварительным данным, дрон летел в сторону военного аэродрома Балтимор, но был сбит с курса.

Ранее беспилотники за одни сутки атаковали три российских региона

Ночью и утром 2 июня беспилотники атаковали Смоленскую, Курскую и Калужскую области, в результате никто не пострадал.

В Смоленской области атаке подверглись два объекта топливно-энергетического комплекса в деревнях Пересна и Дивасы, критических повреждений удалось избежать. Под удар попали газовая и нефтеперерабатывающая станции.

В Курске система ПВО сбила восемь беспилотников. После происшествия в подъезде многоэтажного дома и еще в нескольких частных домах зафиксировали повреждения. Местные жители рассказывали о трех взрывах и яркой вспышке.

В Калужской области беспилотник упал в Кировском районе — местные жители слышали взрывы. Как сообщал губернатор Владислав Шапша, устройство упало и взорвалось в лесу, объекты экономики и жилые дома не пострадали.

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    Сергей Истомин
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