Появились кадры с разрушениями из-за врезавшегося в жилой дом в Воронеже дрона

Опубликовано видео с разрушениями из-за врезавшегося в дом в Воронеже беспилотника

В сети появилось видео с разрушениями из-за врезавшегося в жилой дом в Воронеже дрона со взрывчаткой. Запись публикует Telegram-канал «Типичный Воронеж | Новости Воронежа».

На снятых очевидцем кадрах видно, что беспилотник попал в окно многоэтажки. В результате вокруг обрушилась облицовка здания, а у соседних окон и балконов выбило стекла и повредило рамы.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате происшествия пострадали три человека, они были ранены осколками стекла. От госпитализации россияне отказались.

О том, что в жилой дом в Воронеже врезался беспилотник, стало известно утром 9 июня. Взрывом повреждены минимум десять квартир, а на втором этаже здания разрушена несущая стена. Предположительно, целью дрона мог быть местный аэродром Балтимор, однако летательный аппарат сбился с курса.