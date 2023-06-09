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11:03, 9 июня 2023Россия

Появились подробности о пострадавших в результате атаки БПЛА на дом в Воронеже

Александр Гусев сообщил, что число пострадавших при падении БПЛА в Воронеже выросло до 3

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Троих человек посекло осколками стекла в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в Воронеже. Такие подробности о пострадавших появились у губернатора Воронежской области Александра Гусева. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что от госпитализации люди отказались. Гусев также дал первые поручения по оказанию помощи жителям, в чей дом угодил беспилотник.

«Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор пояснил, что сотрудники ФСБ, МЧС и других спецслужб находятся на месте происшествия.

Взорвавшийся беспилотник врезался в дом на улице Белинского в Воронеже утром в пятницу, 9 июня.

Как утверждает издание Baza в Telegram-канале, дрон со взрывчаткой мог лететь в сторону воронежского аэродрома Балтимор.

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    Анна Щербакова
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