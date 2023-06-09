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11:00, 9 июня 2023Россия

Названа возможная цель взорвавшегося в Воронеже беспилотника

Baza: взорвавшийся в Воронеже беспилотник мог лететь в сторону аэродрома Балтимор

Фото: Telegram-канал Baza

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со взрывчаткой мог лететь в сторону воронежского аэродрома. Об этом сообщает Baza.

По предварительным данным, целью беспилотника мог быть аэродром Балтимор, но он сбился с курса и врезался в жилой дом.

Взорвавшийся беспилотник врезался в дом на улице Белинского в Воронеже утром 9 июня. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в результате случившегося троих человек посекло осколками стекла, им оказали медицинскую помощь.

По данным Telegram-канала Shot, как минимум десять квартир получили повреждения из-за взрыва, на одном из этажей оказалась разрушена несущая стена. На появившихся кадрах виден обгоревший фасад жилого дома с вылетевшими оконными рамами и разбитыми стеклами.

На месте происшествия находятся сотрудники ФСБ, МЧС и других спецслужб.

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    Варвара Родикова
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