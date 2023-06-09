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10:33, 9 июня 2023Россия

Появилось первое фото с места предполагаемого взрыва беспилотника в Воронеже

Shot опубликовал первое фото с места предполагаемого взрыва беспилотника в Воронеже

Фото: Telegram-канал SHOT

В сети появилось первое фото с места предполагаемого взрыва беспилотника в Воронеже. Кадр опубликовал Telegram-канал Shot.

На фотографии видно обгоревший фасад жилого дома. В окнах выбиты стекла, а у одного из балконов сломана рама.

О том, что в жилой дом в Воронеже врезался беспилотник со взрывчаткой, стало известно утром 9 июня. Информацию падении дрона подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, пострадали два человека. Им оказывают необходимую помощь.

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    Константин Лысяков
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