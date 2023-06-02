Беспилотники атаковали три российских региона. Что известно о последствиях?

Беспилотники атаковали Курскую, Смоленскую и Калужскую области, никто не пострадал

За минувшую ночь и утро пятницы, 2 июня, беспилотники атаковали три российских региона — Смоленскую, Курскую и Калужскую области, в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал.

В Смоленской области дроны атаковали два объекта ТЭК

Как уточнил губернатор российского региона Василий Анохин, объекты топливно-энергетического комплекса находятся в деревне Пересна и в деревне Дивасы. Критических повреждений и пожаров удалось избежать.

Предварительно, под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали газовая и нефтеперерабатывающая станции. На первом объекте оказалось повреждено административное здание, на месте взрыва нашли обломки беспилотника и воронку метр на полтора метра, на втором объекте повреждения получила емкость пожаротушения.

Беспилотники ночью атаковали Курск

В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), повреждения зафиксировали в подъезде многоэтажного дома и еще в нескольких частных домах, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В сети также появилось видео момента уничтожения системой ПВО беспилотника близ города.

По словам местных жителей, в городе прозвучало минимум три взрыва, за которыми последовала яркая вспышка. Предварительно, всего над Курском сбили восемь беспилотных летательных аппаратов.

Неопознанный объект упал и взорвался под Калугой

Взрыв услышали жители Кировского района Калужской области. Устройство, как уточнял губернатор Владислав Шапша, упало и взорвалось в лесу. Объекты экономики и жилые дома не получили повреждений.

Ранее беспилотники атаковали Брянскую область

Большинство дронов упали вблизи села Куршановичи Климовского района. Одна часть из них была сбита, другая — посажена при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто не пострадал.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.